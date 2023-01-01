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Эвелина Бледанс рассказала про трудности воспитания особенного ребенка

Сегодня, 13:42
Сыну Семену сейчас 11 лет.

Эвелина Бледанс рассказала про трудности воспитания особенного ребенка
В 2012 году Эвелина Бледанс стала мамой во второй раз. Появление на свет особенного сына Семена не помогло сохранить брак, и с отцом мальчика, режиссером Александром Семиным, актриса рассталась спустя пять лет.

Эвелина Бледанс рассказала про трудности воспитания особенного ребенка


С тех пор телезвезда старается прикладывать все усилия, чтобы сделать жизнь своего ребенка лучше, а также привлекает внимание общественности к детям с синдромом Дауна. Эвелина часто делится сложными моментами, с которыми ей приходится сталкиваться.

11-летний Семен проходит комплекс специальных занятий, которые помогают ему приспособиться к обычно жизни в обществе. По словам Бледанс, ребенок учится даже таким простым вещаем, как открытие/закрытие дверей. Однако Эвелина не теряет надежды научить сына справляться с житейскими вопросами.

«Занимаемся мы и творчеством. Как ни крути, синдром Дауна — это умственная отсталость. Мы никогда не будем круто считать, бегло читать. Но нужно, чтобы у нас была логика, понимание окружающего мира, умение вести себя в нём», — поделилась актриса.

Эвелина Бледанс рассказала про трудности воспитания особенного ребенка

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Ключевые слова: Эвелина Бледанс, olganews

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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