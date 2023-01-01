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Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе

Сегодня, 13:36
У 45-летней певицы Ольги Орловой вряд ли есть какие-либо проблемы с финансами.

Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе
Она много путешествует, демонстрируя подписчикам личного блога успешную жизнь.

Артистка любит делиться с фолловерами интересными подробностями своей жизни и часто устраивает разнообразные активности. Так, недавно Ольга снова провела рубрику «вопрос-ответ» и один из поклонников спросил у нее о вещах, на которые жалко тратить деньги.

Орлова призналась, что, несмотря на высокий уровень доходов, она считает себя достаточно экономной.

Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе


«Задумалась… На вечерние платья. Один раз надел – и будет висеть лет десять…», — ответила артистка.

Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе


Однако эта экономность не распространяется на моменты, когда нужно приобрести подарки для близких. В особенности на маленькую дочку Аню певица точно не скупится и покупает девочке все самое лучшее.

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Ключевые слова: Ольга Орлова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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