Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе

Артистка любит делиться с фолловерами интересными подробностями своей жизни и часто устраивает разнообразные активности. Так, недавно Ольга снова провела рубрику «вопрос-ответ» и один из поклонников спросил у нее о вещах, на которые жалко тратить деньги.
Орлова призналась, что, несмотря на высокий уровень доходов, она считает себя достаточно экономной.
«Задумалась… На вечерние платья. Один раз надел – и будет висеть лет десять…», — ответила артистка.
Однако эта экономность не распространяется на моменты, когда нужно приобрести подарки для близких. В особенности на маленькую дочку Аню певица точно не скупится и покупает девочке все самое лучшее.