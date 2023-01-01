Певица Ольга Орлова призналась, что иногда экономит на себе

Ляйсан Утяшева рассказала о том, как Павел Воля спас ее от депрессии после трагедии

Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе появились в новом видео для YouTube-канала «Стрелец-Молодец» и вспомнили, как начинались их отношения.