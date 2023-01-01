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Поклонники Кристины Асмус сравнили нового парня актрисы с ее отцом

Сегодня, 10:11
35-летняя актриса Кристина Асмус не так давно подтвердила свои отношения с 29-летним коллегой Романом Евдокимовым.

Поклонники Кристины Асмус сравнили нового парня актрисы с ее отцом
Несколько дней назад звезда сериала «Интерны» опубликовала пост, который вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков. Кристина выложила архивную фотографию с отцом и младшей сестрой.

Поклонники Кристины Асмус сравнили нового парня актрисы с ее отцом


Асмус рассказала, что в детстве ей не хватало внимания и любви родителей. По словам актрисы, ее папа работал без выходных, чтобы прокормить большую семью. Детей было четверо, кроме Кристины, еще Ольга, Екатерина и Карина.

«Уйти с престижной должности инженера ЦУП продавать книжки на рынок, чтобы прокормить четверых детей. Без выходных 40 лет, годами в одних джинсах и с фиолетовой тележкой на работу, футбол по телеку как праздник. Ни одной жалобы, ни одного уныния, счастье, если печенье съел… Вот такой ты в моей детской памяти, пап!» — написала Асмус.

В комментариях подписчики восхитились стараниями главы семейства и отметили, что молодой человек Кристины Роман очень похож на ее отца.

Поклонники Кристины Асмус сравнили нового парня актрисы с ее отцом


На это указал и коллега актрисы по цеху Талгат Баталов. «Одно лицо!» — подтвердили фолловеры Асмус. Сама артистка со словами поклонников тоже согласилась.

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Ключевые слова: Кристина Асмус, Роман Евдокимов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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