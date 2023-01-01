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Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс

Сегодня, 10:38
В последнее время все внимание общественности приковано к семейству Примадонны Аллы Пугачевой.

Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс
Около года назад певица вместе с мужем перебралась в Израиль, а потом и родственники последовали ее примеру.

Так, 32-летний внук артистки Никита Пресняков уехал в Америку и начал там карьеру практически с нуля. Правда, музыкой внук Аллы заниматься не стал, а решил попробовать себя в новом амплуа режиссера. Совсем скоро выйдет клип, производством которого он и занимался последнее время.

Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс


По словам самого Никиты, на создание одного видеоролика ушел целый месяц. Работа над проектом отняла у него много сил и энергии, но результат того стоил.

«Месяц подготовки, нервов и бессонных ночей! Я наконец воплотил клип, который задумал», — рассказал Пресняков-младший.

Стоит отметить, что молодой человек занимался не только режиссерскими задачами, но и взял на себя обязанности оператора.

Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс

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Ключевые слова: Никита Пресняков, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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