Перебравшийся в США Никита Пресняков пожаловался на бессонные ночи и стресс

Около года назад певица вместе с мужем перебралась в Израиль, а потом и родственники последовали ее примеру.Так, 32-летний внук артистки Никита Пресняков уехал в Америку и начал там карьеру практически с нуля. Правда, музыкой внук Аллы заниматься не стал, а решил попробовать себя в новом амплуа режиссера. Совсем скоро выйдет клип, производством которого он и занимался последнее время.По словам самого Никиты, на создание одного видеоролика ушел целый месяц. Работа над проектом отняла у него много сил и энергии, но результат того стоил.«Месяц подготовки, нервов и бессонных ночей! Я наконец воплотил клип, который задумал», — рассказал Пресняков-младший.Стоит отметить, что молодой человек занимался не только режиссерскими задачами, но и взял на себя обязанности оператора.