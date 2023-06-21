Нонна Гришаева нежно поздравила дочь с днем рождения и опубликовала с ней фото

А несколько дней назад ее старшая наследница Анастасия отмечала день рождения, девушке исполнилось 27 лет. В честь этого особенного дня звезда сериалов посвятила дочери трогательный пост на странице в своих социальных сетях.Актриса смонтировала видеоролик, в который собрала несколько фотографий с именинницей Анастасией. Публикацию Нонна сопроводила трогательным поздравлением.«Доченька моя, будь здорова, счастлива и любима! Твори и наслаждайся каждым мгновением! А мама всегда рядом», - написала Гришаева.Стоит отметить, что Анастасия является ребенком актрисы от первого брака с «коллегой по цеху» Антоном Деровым. В 2001 году Нонна подала на развод, причиной которого назвала безразличие экс-мужа к дочери и злоупотребление алкоголем.В 2006 году Гришаева вновь обрела счастье с актером Александром Нестеровым и родила ему сына Илью, которому сейчас 16 лет.