"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову

Бывшая участница "Дома-2" обвиняла супруга в том, что он поднимал на нее руку. Тигран до последнего времени это отрицал, но в сети появилось видео, подтверждающее слова Салибековой. После этого ему пришлось оправдываться. Выяснилось, что Тигран несколько раз бил Юлию еще до свадьбы, а это видимо, по его мнению, не считается."Меня пытаются выставить балаболом. Я два или три раза бил ее по губам, когда Юлия говорила плохо о моих родителях. Это было еще на проекте и до брака. За 10 лет нашей совместной жизни за периметром я никогда не поднимал на нее руку", - высказался участник телешоу.Вчера Юлия рассказала, что бывший муж одержал над ней победу в суде. Ему удалось отсудить квартиру, которую они покупали для их младшего сына.