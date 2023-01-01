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"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову

Сегодня, 19:04
Тигран и Юлия Салибековы развелись два года назад, но скандалы между ними не утихают до сих пор.

"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову
Бывшая участница "Дома-2" обвиняла супруга в том, что он поднимал на нее руку. Тигран до последнего времени это отрицал, но в сети появилось видео, подтверждающее слова Салибековой. После этого ему пришлось оправдываться. Выяснилось, что Тигран несколько раз бил Юлию еще до свадьбы, а это видимо, по его мнению, не считается.

"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову


"Меня пытаются выставить балаболом. Я два или три раза бил ее по губам, когда Юлия говорила плохо о моих родителях. Это было еще на проекте и до брака. За 10 лет нашей совместной жизни за периметром я никогда не поднимал на нее руку", - высказался участник телешоу.

"Еще до брака": Тигран Салибеков признался, что поднимал руку на Юлию Салибекову


Вчера Юлия рассказала, что бывший муж одержал над ней победу в суде. Ему удалось отсудить квартиру, которую они покупали для их младшего сына.

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Ключевые слова: Тигран Салибеков, Юлия Салибекова, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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