Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи

Накануне девушка вышла на связь и рассказала о кое-какой неудаче в жизни.Дело в том, что родственница звезды сцены недавно начала заниматься большим теннисом и уже посетила 5 тренировок. Однако, по словам Анны, ей пока не удается добиться каких-либо заметных результатов в выбранном виде спорта. С грустью она сообщила фолловерам личного блога о том, что: «По-прежнему просто ноль».Бузова-младшая объяснила, что порой у нее даже не получается просто попасть ракеткой по мячу и даже более того, она вовсе не предполагала, что большой теннис - такой тяжелый вид спорта.Однако, несмотря на неудачи, Анна сдаваться не собирается и продолжит посещать тренировки и совершенствоваться в этом направлении.