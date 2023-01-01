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Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи

Сегодня, 11:38
33-летняя младшая сестра Ольги Бузовой Анна любит делиться с подписчиками личного блога информацией о своей жизни.

Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи
Накануне девушка вышла на связь и рассказала о кое-какой неудаче в жизни.

Дело в том, что родственница звезды сцены недавно начала заниматься большим теннисом и уже посетила 5 тренировок. Однако, по словам Анны, ей пока не удается добиться каких-либо заметных результатов в выбранном виде спорта. С грустью она сообщила фолловерам личного блога о том, что: «По-прежнему просто ноль».

Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи


Бузова-младшая объяснила, что порой у нее даже не получается просто попасть ракеткой по мячу и даже более того, она вовсе не предполагала, что большой теннис - такой тяжелый вид спорта.

Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи


Однако, несмотря на неудачи, Анна сдаваться не собирается и продолжит посещать тренировки и совершенствоваться в этом направлении.

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Ключевые слова: Анна Бузова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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