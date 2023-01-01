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Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд

Сегодня, 14:37
В начале мая 49-летняя супруга американского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака.

Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд
Причиной она обозначила «непримиримые разногласия». А накануне стало известно, что сам артист выдвинул против бывшей жены обвинения и подал в суд. Об этом пишет Page Six со ссылкой на соответствующие документы.

Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд


Дело в том, что Кристин должна была покинуть калифорнийский особняк Кевина в течение 30 дней. Чтобы экс-жена с тремя детьми не оказалась на улице, актер дал ей внушительные 145 млн долларов на покупку нового жилья. Однако Баумгартнер отказалась собрать свои вещи и покинуть их дом, купленный до женитьбы, несмотря на четкие условия брачного контракта.

Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд


Помимо этого, Кевин утверждает, что Кристин потратила 95 тысяч долларов с его кредитной карточки «без предварительного уведомления». Эти деньги должны были покрыть расходы на судебные тяжбы.

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Ключевые слова: Кевин Костнер, Кристин Баумгартнер, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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