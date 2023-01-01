Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд

Причиной она обозначила «непримиримые разногласия». А накануне стало известно, что сам артист выдвинул против бывшей жены обвинения и подал в суд. Об этом пишет Page Six со ссылкой на соответствующие документы.Дело в том, что Кристин должна была покинуть калифорнийский особняк Кевина в течение 30 дней. Чтобы экс-жена с тремя детьми не оказалась на улице, актер дал ей внушительные 145 млн долларов на покупку нового жилья. Однако Баумгартнер отказалась собрать свои вещи и покинуть их дом, купленный до женитьбы, несмотря на четкие условия брачного контракта.Помимо этого, Кевин утверждает, что Кристин потратила 95 тысяч долларов с его кредитной карточки «без предварительного уведомления». Эти деньги должны были покрыть расходы на судебные тяжбы.