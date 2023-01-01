48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике

В своих социальных сетях 48-летняя знаменитость делится с поклонниками снимками с отдыха.На выложенных фотографиях жена российского фигуриста предстала в сплошном купальнике кремового оттенка, поверх которого накинула легкий и воздушный халат в тон. Публикацию Рудковская сопроводила подписью.«Welcome to Saint-Tropez! Рубрика — незапланированный отдых», — подписала снимки Яна.Фолловеры звезды оценили снимок высоко и оставили множество восторженных и приятных комментариев. Некоторые интернет-пользователи отметили, что Рудковская выглядит очень свежо и молодо. Подписчики также оценили подтянутую фигуру знаменитости: «Фигурка у вас мечта», «Красивые ножки», «Вы шикарная».Правда, недоброжелателей у продюсера тоже хватает. В комментариях фолловеры отметили, что Яна переборщила с фотошопом.