Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике

Сегодня, 15:03
Музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и детьми отправилась в долгожданный отпуск во Францию.

48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике
В своих социальных сетях 48-летняя знаменитость делится с поклонниками снимками с отдыха.

На выложенных фотографиях жена российского фигуриста предстала в сплошном купальнике кремового оттенка, поверх которого накинула легкий и воздушный халат в тон. Публикацию Рудковская сопроводила подписью.

«Welcome to Saint-Tropez! Рубрика — незапланированный отдых», — подписала снимки Яна.

48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике


Фолловеры звезды оценили снимок высоко и оставили множество восторженных и приятных комментариев. Некоторые интернет-пользователи отметили, что Рудковская выглядит очень свежо и молодо. Подписчики также оценили подтянутую фигуру знаменитости: «Фигурка у вас мечта», «Красивые ножки», «Вы шикарная».

48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике


Правда, недоброжелателей у продюсера тоже хватает. В комментариях фолловеры отметили, что Яна переборщила с фотошопом.

← Американский актер Кевин Костнер пода...

Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко, olganews

Количество просмотров: 624
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Яна Рудковская переборщила с фотошопом
Яна Рудковская опубликовала фото в золотом купальнике, похваставшись своей фигурой
Яна Рудковская показала снимки в красном купальнике
Отдыхающая на Мальдивах Яна Рудковская похвасталась фигурой
Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости Единственный сын певицы Наташи Королевой - Архип Глушко уже второй год живет отдельно от звездных родителей.
Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала крестной матерью сына журналистки Кати Гордон.
48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике Музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и детьми отправилась в долгожданный отпуск во Францию.
Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд В начале мая 49-летняя супруга американского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака.
Бритни Спирс встретилась со своей сестрой Бритни Спирс начинает налаживать отношения со своей семьей.
Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери Дочь Анастасии Волочковой живет вместе с отцом и его новой семьей.
Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа 40-летняя актриса театра и кино Марина Александрова покорила поклонников свежими снимками без макияжа.
Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи 33-летняя младшая сестра Ольги Бузовой Анна любит делиться с подписчиками личного блога информацией о своей жизни.
Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке» Рэп-исполнитель Саша ST (Александр Степанов) стал победителем шоу «Новые Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.
Андрей Чуев хочет вернуть жену Несколько дней назад 25-летняя жена Андрея Чуева заявила о своем решении развестись.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.