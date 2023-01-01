Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Бритни Спирс встретилась со своей сестрой

Сегодня, 14:32
Бритни Спирс начинает налаживать отношения со своей семьей.

Бритни Спирс встретилась со своей сестрой
Недавно она впервые за три года увиделась со своей матерью. Линн навестила дочь у нее дома, о чем певица рассказала подписчика. А теперь Бритни сообщила, что встретилась со своей младшей сестрой. Она была долгое время обижена на Джейми за то, что та не помогала ей в годы под опекой и наживалась на ее популярности.

Бритни Спирс встретилась со своей сестрой


"Было приятно навестить мою сестру на съемочной площадке на прошлой неделе! Я так скучала по вам, ребята! Верные девушки остаются дома, но так приятно навещать семью", - рассказала Бритни.

Бритни Спирс встретилась со своей сестрой


Однако, говорить о мире в семье преждевременно. В скором времени у артистки выйдут мемуары, и ее родственники опасаются, что она о них напишет.

← Анастасия Волочкова заявила, что пойд...

Ключевые слова: julianews, Бритни Спирс

Количество просмотров: 780
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Бритни Спирс напишет мемуары о своей жизни
"Спустя три года": Бритни Спирс встретилась со своей матерью
За что Бритни Спирс пригрозила сестре судом
Мама Бритни Спирс серьезно обеспокоена выходом мемуаров дочери
Невестка Наташи Королевой преобразилась до неузнаваемости Единственный сын певицы Наташи Королевой - Архип Глушко уже второй год живет отдельно от звездных родителей.
Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон 52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала крестной матерью сына журналистки Кати Гордон.
48-летняя Яна Рудковская опубликовала новые снимки в купальнике Музыкальный продюсер Яна Рудковская вместе с мужем Евгением Плющенко и детьми отправилась в долгожданный отпуск во Францию.
Американский актер Кевин Костнер подал на бывшую супругу в суд В начале мая 49-летняя супруга американского актера Кевина Костнера Кристин Баумгартнер подала заявление на развод после 18 лет брака.
Бритни Спирс встретилась со своей сестрой Бритни Спирс начинает налаживать отношения со своей семьей.
Анастасия Волочкова заявила, что пойдет на выпускной к своей дочери Дочь Анастасии Волочковой живет вместе с отцом и его новой семьей.
Актриса Марина Александрова поделилась с поклонниками фотографиями без макияжа 40-летняя актриса театра и кино Марина Александрова покорила поклонников свежими снимками без макияжа.
Младшая сестра Ольги Бузовой пожаловалась поклонникам на неудачи 33-летняя младшая сестра Ольги Бузовой Анна любит делиться с подписчиками личного блога информацией о своей жизни.
Рэп-исполнитель Саша ST рассказал о своей победе в шоу «Новые Звезды в Африке» Рэп-исполнитель Саша ST (Александр Степанов) стал победителем шоу «Новые Звезды в Африке» на телеканале ТНТ.
Андрей Чуев хочет вернуть жену Несколько дней назад 25-летняя жена Андрея Чуева заявила о своем решении развестись.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.