Бритни Спирс встретилась со своей сестрой

Недавно она впервые за три года увиделась со своей матерью. Линн навестила дочь у нее дома, о чем певица рассказала подписчика. А теперь Бритни сообщила, что встретилась со своей младшей сестрой. Она была долгое время обижена на Джейми за то, что та не помогала ей в годы под опекой и наживалась на ее популярности."Было приятно навестить мою сестру на съемочной площадке на прошлой неделе! Я так скучала по вам, ребята! Верные девушки остаются дома, но так приятно навещать семью", - рассказала Бритни.Однако, говорить о мире в семье преждевременно. В скором времени у артистки выйдут мемуары, и ее родственники опасаются, что она о них напишет.