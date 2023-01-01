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Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон

Сегодня, 15:27
52-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала крестной матерью сына журналистки Кати Гордон.

Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон
Об этом она вчера, 21 июня, рассказала на странице в своих социальных сетях.

Ведущая провокационного шоу «Секрет на миллион» уже много лет дружит с бывшей женой Александра Гордона. Женщины часто проводят время вместе и даже путешествуют, поэтому кто как не лучшая подруга способна стать крестной матерью семимесячного Теодора.

Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон


Перед церемонией Кудрявцева отправилась в церковь.

«Ездила на исповедь. У Теодора, сыночка Кати Гордон, крестины, и я крестная мама. Еду про свои грехи рассказывать», — сказала Лера.

Лера Кудрявцева стала крестной мамой для сына Кати Гордон


Напомним, Катя Гордон родила малыша от Виктора Хархалиса, который стал ее мужем в январе прошлого года. У журналистки также есть дети от прошлых отношений: 10-летний Даниил и 5-летний Серафим.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева, Катя Гордон, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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