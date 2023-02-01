Ани Лорак поделилась снимками с отдыха с новым возлюбленным Исааком Виджраку

Она снялась на яхте вместе с возлюбленным-испанцем Исааком Виджраку.Каролина Куек (настоящие имя и фамилия певицы - прим.ред.) вместе с победителем конкурса «Мистер Испания-2002» сейчас отдыхает в ОАЭ. Кадры с Дубайского отпуска артистка выкладывает в своем блоге.Так, на первом снимке Лорак позировала с Виджраку на яхте. Ани была в слитном купальнике с глубоким декольте, в то время как ее возлюбленный предстал с обнаженным торсом.Публикацию артистка сопроводила строчками из своей песни «Мой дом»: «Если я люблю, если ты — мой дом, счастье в одном — рядом уснём». На фото Лорак добавила эмодзи в виде сердца.А накануне Каролина выложила еще один снимок с Исааком, на этот раз из пустыни, где пара расположилась на песке. «Мистер Испания-2002» нежно приобнял певицу, в глазах которой была заметна расслабленность и спокойствие.