Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники.По информации анонимных инсайдеров, пара завершила отношения несколько недель назад. Однако, по словам источников, Аврил и Майкл остались в хороших отношениях. Также сообщается, что это было обоюдное решение и никаких разногласий и обид у некогда возлюбленных друг к другу нет.Напомним, в феврале этого года Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом (псевдоним - Mod Sun).Именно тогда ее впервые заметили в компании рэпера Tyga, однако на тот момент, по информации инсайдеров, артистов связывала только дружба. Про переход на новый уровень отношений пара сообщила в марте, официально это подтвердив.