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Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались

Сегодня, 13:20
38-летняя певица Аврил Лавин и 33-летний рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расстались.

Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались
Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на собственные источники.

По информации анонимных инсайдеров, пара завершила отношения несколько недель назад. Однако, по словам источников, Аврил и Майкл остались в хороших отношениях. Также сообщается, что это было обоюдное решение и никаких разногласий и обид у некогда возлюбленных друг к другу нет.

Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались


Напомним, в феврале этого года Лавин разорвала помолвку с музыкантом Дереком Райаном Смитом (псевдоним - Mod Sun).

Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались


Именно тогда ее впервые заметили в компании рэпера Tyga, однако на тот момент, по информации инсайдеров, артистов связывала только дружба. Про переход на новый уровень отношений пара сообщила в марте, официально это подтвердив.

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Ключевые слова: Аврил Лавин, Tyga, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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