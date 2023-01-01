Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур

Так, недавно, Эрнст стала героиней спецпроекта для издания The Symbol. Стилисты составили Софье нежный, но в тоже время дерзкий образ. Актрисе сделали объемную укладку и нанесли макияж в нюдовом оттенке, а из нарядов предложили платье пудрового цвета с глубоким вырезом на спине.
Эрнст показала несколько снимков, которые были сделаны в разных ракурсах.
После Софья сменила образ на более экстравагантный, примерив бежевый тренч на голое тело.
Актриса дала понять, что результат фотосессии ее более чем впечатлил: «Когда тебе сказали, что "тихая роскошь" выглядит... как ты. Мы сделали проект на тему нового тренда. Нежно и элегантно — всё, как я люблю!».
Поклонники звезды оценили снимки высоко и оставили Софье множество комплиментов. Некоторые подписчики обратили внимание на внешнее сходство Эрнст с голливудской коллегой Джулианной Мур.