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Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур

Сегодня, 14:18
35-летняя звезда сериала «Содержанки» и супруга Константина Эрнста Софья приняла участие в модной фотосессии.

Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур
И если в обычной жизни актриса придерживается расслабленного стиля, то на съемках и светских мероприятиях готова к экспериментам.

Так, недавно, Эрнст стала героиней спецпроекта для издания The Symbol. Стилисты составили Софье нежный, но в тоже время дерзкий образ. Актрисе сделали объемную укладку и нанесли макияж в нюдовом оттенке, а из нарядов предложили платье пудрового цвета с глубоким вырезом на спине.

Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур


Эрнст показала несколько снимков, которые были сделаны в разных ракурсах.

Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур


После Софья сменила образ на более экстравагантный, примерив бежевый тренч на голое тело.

Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур


Актриса дала понять, что результат фотосессии ее более чем впечатлил: «Когда тебе сказали, что "тихая роскошь" выглядит... как ты. Мы сделали проект на тему нового тренда. Нежно и элегантно — всё, как я люблю!».

Поклонники звезды оценили снимки высоко и оставили Софье множество комплиментов. Некоторые подписчики обратили внимание на внешнее сходство Эрнст с голливудской коллегой Джулианной Мур.

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Ключевые слова: Софья Эрнст, Константин Эрнст, olganews

Количество просмотров: 1 963
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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