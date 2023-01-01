Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери

Сегодня, 14:48
Мама 26-летней певицы Люси Чеботиной Анна рассказала журналистам, какого парня хотела бы видеть рядом со своей дочерью.

Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери
Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам Чеботиной-старшей, она полностью доверяет выбору наследницы, особенно когда дело касается любовных отношений. Анна также отметила, что Люся сама разберется, так как знает, какой ей нужен парень рядом. Также женщина уточнила, что ей не важно, будет ли возлюбленный дочери человеком из шоу-бизнеса.

Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери


«Мне без разницы, нет определенного типажа. Главное, чтобы он нравится ей. Неважно, из какой сферы он будет», — рассказала мама артистки.

Напомним, Чеботина встречалась с певцом Юрием Киселевым (ЮрКиссом), роман с которым подтвердила в декабре 2022 года. А в мае этого года парень намекнул на расставание, заявив в «Big Russian Boss шоу», что у него нет девушки. Однако в этом же месяце они вновь появились вместе.

Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери


Недавно отец ЮрКисса Владимир Киселев подтвердил расставание сына с Чеботиной.

← Жену Константина Эрнста Софью в новой ...

Ключевые слова: Люся Чеботина, Юркисс, olganews

Количество просмотров: 1 677
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
В Сети появились кадры со дня рождения старшей дочери Юлии Пересильд
Люся Чеботина появилась на шоу «Авторадио» в откровенном наряде и рассказала, что ее связывает с Киркоровым
«Человек не справляется с успехом другого»: Люся Чеботина высказалась о дружбе с Клавой Кокой
Люся Чеботина перестала скрывать свои отношения с Юркиссом
Мама Илона Маска против его боя с марком Цукербергом Некоторое время назад Марк Цукерберг решил создать приложение-конкурент для заблокированного в РФ Твиттера, которым владеет Илон Маск.
Супруга Игоря Вдовина объяснила, почему Анастасию Волочкову не пригласили на выпускной к дочери Дочка Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина в скором времени заканчивает лицей.
Принц Гарри хотел взять интервью у Владимира Путина и Дональда Трампа Недавно стало известно о том, что Spotify расторгло сделку с Меган Маркл и принцем Гарри.
"Цифры вдохновляют": Яна Чурикова организовала сбор на лечения Алексея Янина Новости о состоянии Алексея Янина, перенесшего инсульт восемь лет назад, появляются не часто.
Телефонный террорист атаковал музыканта Алексея Фомина В результате, в дело пришлось вмешаться полиции.
"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек 23 июня российский блогер, исполнитель и автор песен SOROKIN представил слушателям новый трек: заводная песня под названием «ОП!» повествует о девочке-кокетке, которая затеяла игру с чувствами влюбленного героя.
Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери Мама 26-летней певицы Люси Чеботиной Анна рассказала журналистам, какого парня хотела бы видеть рядом со своей дочерью.
Жену Константина Эрнста Софью в новой фотосессии сравнили с Джулианной Мур 35-летняя звезда сериала «Содержанки» и супруга Константина Эрнста Софья приняла участие в модной фотосессии.
Певица Аврил Лавин и рэпер Tyga расстались 38-летняя певица Аврил Лавин и 33-летний рэпер Tyga (Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон) расстались.
Ани Лорак поделилась снимками с отдыха с новым возлюбленным Исааком Виджраку 44-летняя певица Ани Лорак разместила новый пикантный снимок на своей странице в социальных сетях.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.