Мама певицы Люси Чеботиной прокомментировала отношения дочери

Об этом сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».По словам Чеботиной-старшей, она полностью доверяет выбору наследницы, особенно когда дело касается любовных отношений. Анна также отметила, что Люся сама разберется, так как знает, какой ей нужен парень рядом. Также женщина уточнила, что ей не важно, будет ли возлюбленный дочери человеком из шоу-бизнеса.«Мне без разницы, нет определенного типажа. Главное, чтобы он нравится ей. Неважно, из какой сферы он будет», — рассказала мама артистки.Напомним, Чеботина встречалась с певцом Юрием Киселевым (ЮрКиссом), роман с которым подтвердила в декабре 2022 года. А в мае этого года парень намекнул на расставание, заявив в «Big Russian Boss шоу», что у него нет девушки. Однако в этом же месяце они вновь появились вместе.Недавно отец ЮрКисса Владимир Киселев подтвердил расставание сына с Чеботиной.