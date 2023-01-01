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"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек

Сегодня, 15:21
23 июня российский блогер, исполнитель и автор песен SOROKIN представил слушателям новый трек: заводная песня под названием «ОП!» повествует о девочке-кокетке, которая затеяла игру с чувствами влюбленного героя.

"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек
По сюжету трека роковая красотка буквально водит парня за нос и всем своим видом дает понять, что она хотела бы с ним «подружиться», но при этом остается неприступной. В конце концов парень набирается смелости и решается на кардинальные меры. Он берет, что называется, быка за рога, и задает девушке прямой вопрос, который, как думают многие, расставил все точки над «и» и непременно положил начало чему-то большему между парой, чем просто легкомысленный флирт:

«Оп, подошла,
Ну, че это за дела?!
Своим взглядом на раз-два
Обманула, обвела.
«Оп, подошла,
Ну, че это за дела?
Своим взглядом на раз-два
Погубила пацана!..»

"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек


SOROKIN — известный блогер, тиктокер, вайнер, стример и битбоксер с многомиллионной аудиторией, а также харизматичный артист, подаривший публике множество ярких треков и клипов — «Пинг-Понг», «Девочка-ромашка», «Пятница» и другие.

Как рассказал артист в одном из интервью, его песни — своего рода веселые частушки, которые звучат свежо и по-современному и, конечно, заставляют людей улыбаться. Именно передача положительных эмоций и создание хорошего настроения — главная миссия творчества исполнителя. По признанию SOROKIN, своей музыкой он хочет заряжать слушателей позитивом, дарить им радость и делать людей хоть немного счастливее. И у него это действительно получается: песни артиста откликаются многим слушателям и всегда собирают массу положительных отзывов в сети.

"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек


Новый трек SOROKIN «ОП!» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны. Пойте и веселитесь вместе с артистом и будьте на позитиве этим летом!

← Мама певицы Люси Чеботиной прокоммент...

Ключевые слова: SOROKIN

Количество просмотров: 1 547
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальная сеть

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"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек 23 июня российский блогер, исполнитель и автор песен SOROKIN представил слушателям новый трек: заводная песня под названием «ОП!» повествует о девочке-кокетке, которая затеяла игру с чувствами влюбленного героя.
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