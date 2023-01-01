"Подошла!": блогер и певец SOROKIN презентовал новый трек

По сюжету трека роковая красотка буквально водит парня за нос и всем своим видом дает понять, что она хотела бы с ним «подружиться», но при этом остается неприступной. В конце концов парень набирается смелости и решается на кардинальные меры. Он берет, что называется, быка за рога, и задает девушке прямой вопрос, который, как думают многие, расставил все точки над «и» и непременно положил начало чему-то большему между парой, чем просто легкомысленный флирт:«Оп, подошла,Ну, че это за дела?!Своим взглядом на раз-дваОбманула, обвела.«Оп, подошла,Ну, че это за дела?Своим взглядом на раз-дваПогубила пацана!..»SOROKIN — известный блогер, тиктокер, вайнер, стример и битбоксер с многомиллионной аудиторией, а также харизматичный артист, подаривший публике множество ярких треков и клипов — «Пинг-Понг», «Девочка-ромашка», «Пятница» и другие.Как рассказал артист в одном из интервью, его песни — своего рода веселые частушки, которые звучат свежо и по-современному и, конечно, заставляют людей улыбаться. Именно передача положительных эмоций и создание хорошего настроения — главная миссия творчества исполнителя. По признанию SOROKIN, своей музыкой он хочет заряжать слушателей позитивом, дарить им радость и делать людей хоть немного счастливее. И у него это действительно получается: песни артиста откликаются многим слушателям и всегда собирают массу положительных отзывов в сети.Новый трек SOROKIN «ОП!» уже доступен для прослушивания на всех музыкальных площадках страны. Пойте и веселитесь вместе с артистом и будьте на позитиве этим летом!