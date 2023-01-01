Телефонный террорист атаковал музыканта Алексея Фомина





В результате, в дело пришлось вмешаться полиции.

Все началось весной прошло года и, как предполагает сам композитор электронной музыки Алексей Фомин это, так или иначе связно со спецоперацией. Как рассказал Алексей, ему с разных номеров начали звонить неизвестные, угрожали расправой и оскорбляли без видимых на то причин. При этом Фомин совсем не понимал, кто ему угрожает – те, кто спецоперацию поддерживает или те, кто, наоборот, против неё.



После того, как количество звонков перевалило за второй десяток, он сообщил об инциденте в полицию, но прибывший наряд списал все на популярность композитора и посоветовал не принимать близко к сердцу.



Правда, после того как полицейский сделал звонок по одному из номеров, с которого шли звонки с угрозами, то получил в ответ такое, что заявление от Фомина сразу приняли и включились в работу. С тех пор звонки прекратились.



С тем случаем разобрались, но Фомин признался, что этот инцидент был не единственным и за последний год в соцсетях, а также по телефону он получил большое количество неприятных сообщений от незнакомых людей.



Так что, может быть, полицейские и правы, что это и есть, так называемая, обратная сторона популярности.





Количество просмотров: 83 551 Ключевые слова: Алексей Фомин Количество просмотров: 83 551





Автор фото: личная страница в социальной сети



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