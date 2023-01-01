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Телефонный террорист атаковал музыканта Алексея Фомина

Сегодня, 17:01
В результате, в дело пришлось вмешаться полиции.

Телефонный террорист атаковал музыканта Алексея Фомина
Все началось весной прошло года и, как предполагает сам композитор электронной музыки Алексей Фомин это, так или иначе связно со спецоперацией. Как рассказал Алексей, ему с разных номеров начали звонить неизвестные, угрожали расправой и оскорбляли без видимых на то причин. При этом Фомин совсем не понимал, кто ему угрожает – те, кто спецоперацию поддерживает или те, кто, наоборот, против неё.

После того, как количество звонков перевалило за второй десяток, он сообщил об инциденте в полицию, но прибывший наряд списал все на популярность композитора и посоветовал не принимать близко к сердцу.

Правда, после того как полицейский сделал звонок по одному из номеров, с которого шли звонки с угрозами, то получил в ответ такое, что заявление от Фомина сразу приняли и включились в работу. С тех пор звонки прекратились.

С тем случаем разобрались, но Фомин признался, что этот инцидент был не единственным и за последний год в соцсетях, а также по телефону он получил большое количество неприятных сообщений от незнакомых людей.

Так что, может быть, полицейские и правы, что это и есть, так называемая, обратная сторона популярности.

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Ключевые слова: Алексей Фомин

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: личная страница в социальной сети

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