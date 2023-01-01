Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве

Артистка вместе с 23-летней дочкой Ольгой и собачкой Жужей отдохнула в Болгарии, а теперь отправилась изучать достопримечательности Будапешта.Вчера в личном блоге звезды телеэкранов появилось новое фото с наследницей. Девушка позировала на набережной Дуная на фоне старинного дворца. Под снимком с Ольгой Лариса решила порассуждать на тему своего материнства.По словам Гузеевой, она не идеальна как мама, но старается делать все, что от нее зависит.«Будапешт. Я не осознанная мама. Не продуманная. Не знаю, как это. Сейчас есть курсы про всё на свете и все всё знают и всему научат. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать, но я очень стараюсь не испортить жизнь своим детям. Пусть всегда будет солнце!» — написала телеведущая.Напомним, дочь Ларисы Ольга появилась в ее браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У Гузеевой также есть и старший наследник Георгий, которого звезда родила от экс-супруга Кахи Толордавы.Молодой человек женат на девушке, у которой с артисткой сложились хорошие отношения.