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Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве

Сегодня, 12:44
64-летняя телеведущая Лариса Гузеева сейчас путешествует по Европе.

Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве
Артистка вместе с 23-летней дочкой Ольгой и собачкой Жужей отдохнула в Болгарии, а теперь отправилась изучать достопримечательности Будапешта.

Вчера в личном блоге звезды телеэкранов появилось новое фото с наследницей. Девушка позировала на набережной Дуная на фоне старинного дворца. Под снимком с Ольгой Лариса решила порассуждать на тему своего материнства.

Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве


По словам Гузеевой, она не идеальна как мама, но старается делать все, что от нее зависит.

«Будапешт. Я не осознанная мама. Не продуманная. Не знаю, как это. Сейчас есть курсы про всё на свете и все всё знают и всему научат. Я не святая Лариса и не лучшая в мире мать, но я очень стараюсь не испортить жизнь своим детям. Пусть всегда будет солнце!» — написала телеведущая.

Напомним, дочь Ларисы Ольга появилась в ее браке с ресторатором Игорем Бухаровым. У Гузеевой также есть и старший наследник Георгий, которого звезда родила от экс-супруга Кахи Толордавы.

Лариса Гузеева поделилась новым снимком дочери и порассуждала о материнстве


Молодой человек женат на девушке, у которой с артисткой сложились хорошие отношения.

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Ключевые слова: Лариса Гузеева, Ольга Бухарова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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