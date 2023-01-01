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Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник

Сегодня, 12:05
33-летняя телеведущая Регина Тодоренко любит удивлять подписчиков своего блога.

Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник
Супруга певца Влада Топалова на фоне всеобщей «барбимании» решила показать себя в образе куклы весьма необычным образом.

Звезда шоу «Орел и Решка» поделилась забавным роликом, на котором запечатлела чудеса растяжки, забравшись в холодильник.

«Когда хотела привлечь внимание мужа, но вы в браке уже 10 лет», — подписала пост Тодоренко.

Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник


Регина едва туда поместилась, и, судя по ее лицу, находиться там было не очень-то комфортно.

Фолловеры звезды оценили ее юмор и написали множество одобрительных комментариев. Правда, нашлись и те, которым уже надоели «кривляния» Тодоренко.

Стоит отметить, что сейчас Регина находится в Казани. Во время поездки на метро она встретила свою поклонницу и решила задать ей вопрос о том, кем она мечтала стать в детстве. Девушка ответила: «Вашей дочкой. Настолько вас сильно обожала, что хотела быть вашей дочкой».

Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник


После этого Тодоренко в шутку обратилась к Владу Топалову с просьбой удочерить поклонницу.

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Ключевые слова: Регина Тодоренко, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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