Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник

Супруга певца Влада Топалова на фоне всеобщей «барбимании» решила показать себя в образе куклы весьма необычным образом.Звезда шоу «Орел и Решка» поделилась забавным роликом, на котором запечатлела чудеса растяжки, забравшись в холодильник.«Когда хотела привлечь внимание мужа, но вы в браке уже 10 лет», — подписала пост Тодоренко.Регина едва туда поместилась, и, судя по ее лицу, находиться там было не очень-то комфортно.Фолловеры звезды оценили ее юмор и написали множество одобрительных комментариев. Правда, нашлись и те, которым уже надоели «кривляния» Тодоренко.Стоит отметить, что сейчас Регина находится в Казани. Во время поездки на метро она встретила свою поклонницу и решила задать ей вопрос о том, кем она мечтала стать в детстве. Девушка ответила: «Вашей дочкой. Настолько вас сильно обожала, что хотела быть вашей дочкой».После этого Тодоренко в шутку обратилась к Владу Топалову с просьбой удочерить поклонницу.