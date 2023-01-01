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Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк

Сегодня, 11:32
Не так давно стало известно о новом романе супермодели Ирины Шейк.

Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк
Манекенщицу заподозрили в отношениях с суперзвездой американского футбола Томом Брэди. Поклонники негодуют, ведь многие до последнего верили в ее воссоединение с отцом своей дочери - Брэдли Купером.

Накануне появилась информация, что об этом думает сам голливудский актер. По словам инсайдеров, он пребывает в недоумении из-за нового увлечения своей бывшей возлюбленной. Купер увидел в лице Брэди серьезного соперника.

Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк


«Ложь, что его это не беспокоит. Он часто был с Ириной, и он так ее любит. Она мать его дочери, они обе его самые любимые женщины в мире. Брэдли чувствует, что Ирина впервые в жизни встретила в Томе того, кто может отнять ее у него навсегда. Том очень способен быть преданным мужем, родителем и партнером. Вот что воздействует на Брэдли», — цитирует слова источника издание Daily Mail.

По словам знакомых актера, он надеется, что эти отношения сойдут на нет. Новоиспеченная парочка еще не признавалась публично друг другу в любви, поэтому этот роман может продлиться недолго.

Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк

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Ключевые слова: Брэдли Купер, Ирина Шейк, Том Брэди, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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