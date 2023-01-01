Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк

Манекенщицу заподозрили в отношениях с суперзвездой американского футбола Томом Брэди. Поклонники негодуют, ведь многие до последнего верили в ее воссоединение с отцом своей дочери - Брэдли Купером.Накануне появилась информация, что об этом думает сам голливудский актер. По словам инсайдеров, он пребывает в недоумении из-за нового увлечения своей бывшей возлюбленной. Купер увидел в лице Брэди серьезного соперника.«Ложь, что его это не беспокоит. Он часто был с Ириной, и он так ее любит. Она мать его дочери, они обе его самые любимые женщины в мире. Брэдли чувствует, что Ирина впервые в жизни встретила в Томе того, кто может отнять ее у него навсегда. Том очень способен быть преданным мужем, родителем и партнером. Вот что воздействует на Брэдли», — цитирует слова источника издание Daily Mail.По словам знакомых актера, он надеется, что эти отношения сойдут на нет. Новоиспеченная парочка еще не признавалась публично друг другу в любви, поэтому этот роман может продлиться недолго.