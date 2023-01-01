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Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения

Сегодня, 12:51
56-летняя актриса Рената Литвинова не так часто публикует фото своей дочери в социальных сетях.

Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения
Однако вчера звезда фильма «Мне не больно» решила обнародовать редкие снимки повзрослевшей Ульяны в честь ее дня рождения.

Знаменитость впервые стала мамой в 33 года. Отцом девочки является второй муж Литвиновой - Леонид Добровский, с которым она рассталась в 2006 году. По словам Ренаты, она не сожалеет о том, что по общепринятым меркам поздно родила дочь, ведь только в этом возрасте она осознала, что стала материально и ментально готова к родам.

Накануне в своем Telegram-канале актриса нежно обратилась к Ульяне и опубликовала несколько фото с ней.

Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения


«2004 год и 2023 год. Уля, с днем твоего рождения. С 26 июля навсегда полюбила тебя», — написала она.

Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения


На странице в другой социальной сети Литвинова выложила и свежие снимки именинницы, на которых длинноногая девушка позирует в стильном образе и с ярким макияжем.

Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения


Поклонники Ренаты оставили множество приятных комплиментов, отметив сходство между матерью и дочерью.

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Ключевые слова: Рената Литвинова, Ульяна Добровская, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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