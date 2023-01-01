25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым

Одна из участниц «народной» команды, 25-летняя Ангелина Татарченкова, призналась, что получает определенное внимание от члена команды звезд. Об этом сообщает издание «КП».По словам девушки, комик Тимур Батрутдинов признавался ей в чувствах. Кроме того, ранее он сам оценивал ее как «мать своих детей».«Тимур говорил искренне, он был галантен, внимателен и заботлив. Он знает подход к женщинам, видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе. А то, что ждет нас вне проекта — это уже совсем другая история», — заявила Татарченкова.Ангелина объяснила, что «играла» обиду на комика, когда тот не стал помогать ее команде в ущерб своей. По словам девушки, нельзя считать, что этим поступком Батрутдинов подвел ее. Он просто достойно держался в игре.«Я тоже старалась максимально абстрагироваться от романтической атмосферы, так как приехала не за отношениями, а за победой. Поступок Тимура меня никак не задел, но дал повод красиво подначивать его и мило провоцировать на дискуссию», — резюмировала участница «народной» команды.Пока проект еще продолжает выходить на телеэкранах, участникам запрещено делиться более детальными подробностями. Однако, по слухам, у Батрутдинова наконец-то сложился серьезный роман.