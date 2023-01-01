Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым

Сегодня, 14:37
На телеканале ТНТ продолжается показ шоу «Выжить в Дубае».

25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым
Одна из участниц «народной» команды, 25-летняя Ангелина Татарченкова, призналась, что получает определенное внимание от члена команды звезд. Об этом сообщает издание «КП».

По словам девушки, комик Тимур Батрутдинов признавался ей в чувствах. Кроме того, ранее он сам оценивал ее как «мать своих детей».

«Тимур говорил искренне, он был галантен, внимателен и заботлив. Он знает подход к женщинам, видит, что мне нравится, как реагирую и делает еще больше, чтобы расположить к себе. А то, что ждет нас вне проекта — это уже совсем другая история», — заявила Татарченкова.

25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым


Ангелина объяснила, что «играла» обиду на комика, когда тот не стал помогать ее команде в ущерб своей. По словам девушки, нельзя считать, что этим поступком Батрутдинов подвел ее. Он просто достойно держался в игре.

«Я тоже старалась максимально абстрагироваться от романтической атмосферы, так как приехала не за отношениями, а за победой. Поступок Тимура меня никак не задел, но дал повод красиво подначивать его и мило провоцировать на дискуссию», — резюмировала участница «народной» команды.

25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым


Пока проект еще продолжает выходить на телеэкранах, участникам запрещено делиться более детальными подробностями. Однако, по слухам, у Батрутдинова наконец-то сложился серьезный роман.

← Кайли Дженнер жалеет, что сделала плас...

Ключевые слова: Тимур Батрутдинов, Ангелина Татарченкова, olganews

Количество просмотров: 650
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
45-летний Тимур Батрутдинов признался в симпатии к молодой участнице реалити «Выжить в Дубае»
Тимур Батрутдинов высказался о страданиях Ольги Бузовой из-за разрыва с Манукяном
Тимур Батрутдинов чересчур увлекся обработкой своей фотографии
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов вместе проводят время в отпуске
25-летняя участница реалити «Выжить в Дубае» рассказала про отношения с Тимуром Батрутдиновым На телеканале ТНТ продолжается показ шоу «Выжить в Дубае».
Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику Долгое время Кайли Дженнер уверяла, что не ложилась под нож хирурга, хоть изменения в ее внешности были очевидны.
Ирина Салтыкова выложила архивное фото с бывшим мужем в начале их романа 57-летняя певица Ирина Салтыкова опубликовала на странице своего блога неожиданное фото.
Умерла певица Шинейд О'Коннор Вчера в возрасте 56 лет скончалась ирландская певица Шинейд О'Коннор.
46-летний фигурист Роман Костомаров выложил кадры встречи своих детей в аэропорту Последние несколько месяцев о 46-летнем олимпийском чемпионе Романе Костомарове появлялись лишь тревожные новости.
Рената Литвинова нежно поздравила взрослую дочь с днем рождения 56-летняя актриса Рената Литвинова не так часто публикует фото своей дочери в социальных сетях.
Регина Тодоренко переоделась в куклу Барби и залезла в холодильник 33-летняя телеведущая Регина Тодоренко любит удивлять подписчиков своего блога.
Знакомый Брэдли Купера рассказал, что тот думает о новом романе экс-возлюбленной Ирины Шейк Не так давно стало известно о новом романе супермодели Ирины Шейк.
Жена Аскольда Запашного призналась, что в тайне от мужа сменила фамилию Артист цирка Аскольд Запашный и его супруга Элен Райхлин стали гостями на YouTube-шоу «Семейный вопрос».
Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова раскрыла подробности зачатия близнецов от Мондезира Свет-Амура 36-летняя звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова рассталась с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром весной этого года.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.