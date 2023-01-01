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Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику

Сегодня, 13:39
Долгое время Кайли Дженнер уверяла, что не ложилась под нож хирурга, хоть изменения в ее внешности были очевидны.

Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику
Но она утверждала, что использовала лишь филлеры.

Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику


А увеличившийся размер груди Кайли объясняла приемом гормональных препаратов и правильно подобранным бельем. Но теперь она призналась, что сделала пластику еще до рождения дочери, о чем сейчас сильно жалеет. Дженнер не хочет, чтобы Сторми пошла по ее стопам.

Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику


"Я была бы убита горем, если бы она захотела "поправить" своё тело в 19 лет. Она самая красивая на свете. Я хочу быть лучшей мамой и лучшим примером для неё. Я бы хотела, чтобы всё было иначе, сделать всё по-другому, тогда я бы ничего не трогала", - высказалась Кайли.

Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику


Недавно она призналась, что в детстве сестры смеялись над формой ее ушей. Принять эту особенность своей внешности она смогла только после рождения дочери, обладающей такими же ушками.

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Ключевые слова: julianews, Кайли Дженнер

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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