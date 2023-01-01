Кайли Дженнер жалеет, что сделала пластику

Но она утверждала, что использовала лишь филлеры.А увеличившийся размер груди Кайли объясняла приемом гормональных препаратов и правильно подобранным бельем. Но теперь она призналась, что сделала пластику еще до рождения дочери, о чем сейчас сильно жалеет. Дженнер не хочет, чтобы Сторми пошла по ее стопам."Я была бы убита горем, если бы она захотела "поправить" своё тело в 19 лет. Она самая красивая на свете. Я хочу быть лучшей мамой и лучшим примером для неё. Я бы хотела, чтобы всё было иначе, сделать всё по-другому, тогда я бы ничего не трогала", - высказалась Кайли.Недавно она призналась, что в детстве сестры смеялись над формой ее ушей. Принять эту особенность своей внешности она смогла только после рождения дочери, обладающей такими же ушками.