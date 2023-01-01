Кристина Орбакайте с мужем и дочерью прилетела к отцу в Литву

На этот раз артистка вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отправилась в место своего детства, а также встретилась с отцом - Миколасом Орбакасом.Первый муж Аллы Пугачевой живет в Литве, на берегу Балтийского моря. На странице своего блога Кристина опубликовала трогательные снимки с мужчиной, который в кадре позировал в клетчатой рубашке, светлом кардигане и солнцезащитных очках.По словам Орбакайте, она испытывает невероятное чувство ностальгии.«Привезла своих в место своего босоногого детства. Навестили папу в Паланге, а в деревне Швянтойи прогулялись в дюнах по моим детским воспоминаниям», — откровенно сообщила певица.Напомним, Алла Пугачева и Миколас Орбакас познакомились на прослушивании в эстрадно-цирковом училище, когда певице было 20 лет, а ее возлюбленному - 24. В 1969 году супруги сыграли свадьбу, а спустя всего четыре года развелись. Причиной тому стал загруженный график Примадонны.