Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби»

Сегодня, 13:58
26-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель - мама двоих детей.

26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби»
Несмотря на это, девушка все еще является обладательницей стройной фигуры, поэтому частенько демонстрирует пикантные фото своим подписчикам.

Накануне блогерша решила принять эстафету и запечатлела себя в образе куклы «Барби». Алена опубликовала видео, на котором позировала в коротких ярко-розовых шортах и топе. Образ она дополнила ботильонами на шпильке.

26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби»


«Сейчас просто БУМ на БАРБИ стиль», — подписала кадры Рапунцель.

26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби»


Фигура девушки, которая родила двоих сыновей, вызвала восторг у интернет-пользователей, о чем они и принялись писать в комментариях.

Напомним, Алена воспитывает 4-летнего сына Богдана от коллеги по реалити Ильи Яббарова. Также у девушки подрастает младший Святослав, который появился на свет в браке со стриптизером Ильей Семиным. Сейчас Рапунцель состоит в отношениях с бизнесменом Александром Смуровым, рядом с которым она чувствует себя как за каменной стеной.

← 46-летняя невестка Тины Тернер собирае...

Ключевые слова: Алена Рапунцель, olganews

Количество просмотров: 1 040
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Алена Рапунцель снова беременна
Алёна Рапунцель выходит замуж
Алена Рапунцель попала в больницу
Беременная Алена Рапунцель не получает должного внимания от Ильи Яббарова
Дженнифер Лопес бурно отметила свой 54-й день рождения танцами на столе Несколько дней назад американская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала свой день рождения.
26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби» 26-летняя звезда «Дома-2» Алена Рапунцель - мама двоих детей.
46-летняя невестка Тины Тернер собирается забеременеть от покойного мужа 46-летняя невестка умершей в мае этого года певицы Тины Тернер удивила общественность неожиданным признанием.
Бритни Спирс рассказ о маме и сестре в своих мемуарах Осенью этого года на книжных прилавках должны появиться мемуары Бритни Спирс.
Юлия Ковальчук рассказала, как протекала ее беременность Юлия Ковальчук недавно стала матерью во второй раз.
Викория Боня ответила на слова Аланы Мамаевой о ее пластических операциях На фоне обвинений Славы в адрес Тимура Хайдарова перессорились представители шоу-бизнеса не причастные к конфликту.
Кристина Асмус ответила на критику после своего признания о романе с абьюзером Недавно Кристина Асмус призналась, что будучи студенткой встречалась с мужчиной, который поднимал на нее руку.
Кристина Орбакайте с мужем и дочерью прилетела к отцу в Литву 52-летняя певица Кристина Орбакайте продолжает свое путешествие по Европе.
Агата Муцениеце отправилась в Италию, оставив детей на бывшего мужа Павла Прилучного Пару дней назад актер Павел Прилучный вместе с новой женой Зепюр Брутян и детьми от Агаты Муцениеце отправился в отпуск.
Дима Билан поздравил младшую сестру с днем рождения, опубликовав совместное фото Популярный российский певец Дима Билан вырос в многодетной семье.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.