26-летняя Алена Рапунцель запечатлела себя в образе куклы «Барби»

Несмотря на это, девушка все еще является обладательницей стройной фигуры, поэтому частенько демонстрирует пикантные фото своим подписчикам.Накануне блогерша решила принять эстафету и запечатлела себя в образе куклы «Барби». Алена опубликовала видео, на котором позировала в коротких ярко-розовых шортах и топе. Образ она дополнила ботильонами на шпильке.«Сейчас просто БУМ на БАРБИ стиль», — подписала кадры Рапунцель.Фигура девушки, которая родила двоих сыновей, вызвала восторг у интернет-пользователей, о чем они и принялись писать в комментариях.Напомним, Алена воспитывает 4-летнего сына Богдана от коллеги по реалити Ильи Яббарова. Также у девушки подрастает младший Святослав, который появился на свет в браке со стриптизером Ильей Семиным. Сейчас Рапунцель состоит в отношениях с бизнесменом Александром Смуровым, рядом с которым она чувствует себя как за каменной стеной.