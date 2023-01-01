46-летняя невестка Тины Тернер собирается забеременеть от покойного мужа

По словам женщины, сын исполнительницы Ронни еще при жизни заморозил свой биоматериал. Этот поступок был неким прощальным «подарком» перед своей смертью от рака кишечника в 2018 году.
Афида рассказала журналистам, что собирается попробовать самостоятельно выносить ребенка.
«Я хочу родить от Ронни. Конечно, если у меня получится. Сейчас мне 46, но шансы есть. Посмотрим, как получится», — заявила она.
Женщина добавила, что планирует пройти процедуру ЭКО до 22 декабря. Именно в этот день ей исполнится 47 лет.
По словам Афиды, она все еще тяжело переживает утрату, но ничего не может с этим поделать. А так у нее «хотя бы будет малыш от Ронни».