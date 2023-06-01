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Ольга Серябкина рассказала про обман на реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Сегодня, 10:42
38-летняя экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина побывала в гостях у Павла Воли на «Шоу Воли».

Ольга Серябкина рассказала про обман на реалити-шоу «Выжить в Дубае»
В студии певица поделилась впечатлениями от участия в реалити «Выжить в Дубае», а также рассказала про некий обман, который произошел за кадром.

По словам Серябкиной, в первый же день съемок звездная команда пошла на хитрость. Участники тайно ели еду, которая была предназначена для съемочной группы.

Ольга Серябкина рассказала про обман на реалити-шоу «Выжить в Дубае»


«Когда мы были в пустыне очень хотелось есть. На тот момент даже уже жрать. Когда все легли спать, мы выбрались через задние стенки палаток, набили спальные мешки подушками, чтобы все думали, что мы там спим, и поползли за барханы в лагерь съемочной группы», — рассказала Ольга.

Звездные участники были настолько голодны, что, сговорившись, они тайком проникли в лагерь команды проекта, чтобы выкрасть еду. Серябкина честно призналась, что в тот момент стыдно ей не было.

Ольга Серябкина рассказала про обман на реалити-шоу «Выжить в Дубае»

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Ключевые слова: Ольга Серябкина, Выжить в Дубае, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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