Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

Сегодня, 11:08
Победитель проекта «Фабрика звёзд-6» Дмитрий Колдун недавно попал в крайне неприятную ситуацию.

38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы
Во время путешествия на круизном лайнере в Стамбул, артист получил серьезную травму головы. Подробностями произошедшего он поделился с журналистами издания utro.ru.

Как оказалось, Дмитрий рассек голову до кости, из-за чего врачам пришлось бороться с обильным кровотечением.

38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы


«Я сам виноват в случившемся. Просто сам предложил пойти коротким путем и налетел на эту штуку. Можно было всего этого избежать, будь я чуть внимательнее. А так шел в своих мыслях после концерта и в итоге сейчас весь в швах. Врачи сделали все оперативно и профессионально. Правда, зашили меня синими нитками — черных не нашлось», — поделился певец.

На борту круизного лайнера Колдун ударился о спринклер (распылительная головка системы пожаротушения - прим.ред.)

38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы


Устройство рассекло ему кожу на голове. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, он приходит в себя под присмотром врачей. Однако, возможно, на месте травмы может образоваться не очень симпатичный рубец.

← Ольга Серябкина рассказала про обман ...

Ключевые слова: Дмитрий Колдун, olganews

Количество просмотров: 819
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Дилара Зинатуллина получила травму головы
Дмитрий Колдун признался, что существует правило, которое позволяет изменять женам во время гастролей
Дмитрий Колдун рассказал, как его обворовала хозяйка квартиры
Дмитрий Колдун показал красавицу дочь
Умер актер сериала "Эйфория" Ангус Клауд 25-летний исполнитель одной из главных ролей сериала "Эйфория" Ангус Клауд скончался в своем доме.
Алана Мамаева высказалась о Виктории Боне Алана Мамаева и Виктория Боня давно недолюбливают друг друга.
Брэд Питт остановил съемки фильма о Формуле-1 из-за забастовки актеров 59-летний актер Брэд Питт получил главную роль в фильме «Апогей», который повествует о гонках Формулы-1.
«Мисс Москва 2023» Ангелина Бреженская рассказала, как ей сожгли волосы в салоне красоты 25-летняя Ангелина Бреженская месяц назад получила титул «Мисс Москва 2023».
Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой Александр Гобозов рассказал подписчикам своего блога о важном событии.
Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV Известный нумеролог Марияна Анаэль объявила о запуске своей собственной авторской программы под названием "Вселенная Анаэль".
Светская львица Светлана Бондарчук объявила, что снова станет невестой 54-летняя телеведущая Светлана Бондарчук ведет свое YouTube-шоу «Света вокруг Света».
45-летняя певица Ольга Орлова нашла опекуна для маленькой дочки Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова воспитывает двоих детей с существенной разницей в возрасте.
38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы Победитель проекта «Фабрика звёзд-6» Дмитрий Колдун недавно попал в крайне неприятную ситуацию.
Ольга Серябкина рассказала про обман на реалити-шоу «Выжить в Дубае» 38-летняя экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина побывала в гостях у Павла Воли на «Шоу Воли».
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.