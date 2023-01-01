38-летний певец Дмитрий Колдун получил серьезную травму головы

Во время путешествия на круизном лайнере в Стамбул, артист получил серьезную травму головы. Подробностями произошедшего он поделился с журналистами издания utro.ru.Как оказалось, Дмитрий рассек голову до кости, из-за чего врачам пришлось бороться с обильным кровотечением.«Я сам виноват в случившемся. Просто сам предложил пойти коротким путем и налетел на эту штуку. Можно было всего этого избежать, будь я чуть внимательнее. А так шел в своих мыслях после концерта и в итоге сейчас весь в швах. Врачи сделали все оперативно и профессионально. Правда, зашили меня синими нитками — черных не нашлось», — поделился певец.На борту круизного лайнера Колдун ударился о спринклер (распылительная головка системы пожаротушения - прим.ред.)Устройство рассекло ему кожу на голове. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает, он приходит в себя под присмотром врачей. Однако, возможно, на месте травмы может образоваться не очень симпатичный рубец.