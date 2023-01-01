45-летняя певица Ольга Орлова нашла опекуна для маленькой дочки

У артистки есть старший сын Артем, которому недавно исполнилось 22 года, а также малышка Анюта, родившаяся совсем недавно. Может быть, поэтому певица и не переживает за будущее дочки, ведь у нее есть такой взрослый старший брат.Накануне Орлова провела для своих подписчиков традиционную рубрику вопрос/ответ. Один из фолловеров артистки поинтересовался, как поживает ее сын. На что Ольга призналась, что Артем — это ее друг и надежное плечо. Потому она не сомневается в том, что молодой человек будет согласен присматривать за младшей сестренкой в случае чего.«Только сегодня говорила с ним о том, что после того, как меня не станет — он возьмет шефство над Анютой, так сказать приглядит», — поделилась Ольга.Напомним, исполнительница два года назад вышла замуж за бизнесмена Валерия, который старше нее на 10 лет. 6 февраля этого года у пары родилась дочка Анюта. Орлова смогла найти общий язык с родными своего мужа. Несколько раз в год они даже летают в гости к его пожилой маме, а также в их доме часто бывает взрослая дочь мужчины от первого брака.