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Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой

Сегодня, 12:47
Александр Гобозов рассказал подписчикам своего блога о важном событии.

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой
Звезда телестройки обвенчался со своей новоиспеченной супругой Светланой Князевой. Фотографиями с таинства мужчина делился на странице в соцсетях.

В апреле этого года Александр женился. Его женой стала юрист Светлана, которая сейчас находится в ожидании ребенка. Накануне будущие родители отправились в церковь, чтобы закрепить свой союз на небесах. Беременная супруга Гобозова надела бежевое платье и туфли в тон, а он сам облачился во все белое.

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой


«Ну вот и случился еще один из самых важных дней в нашей жизни. Теперь мы по-настоящему муж и жена», — рассказал Александр.

На странице своего блога Светлана также поделилась впечатлениями после венчания. Женщина рассказала, что для нее это очень ответственный шаг в семейной жизни.

«Три часа моих слез и несколько попыток потерять сознание. Будьте счастливы, любите и берегите своих близких», — высказалась она.

Стоит отметить, что будущий малыш станет для Гобозова вторым ребенком. От предыдущего брака с коллегой по реалити Алианой Устиненко у мужчины есть 9-летний сын Роберт. У Светланы также есть сын от предыдущих отношений.

Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой

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Ключевые слова: Александр Гобозов, Светлана Князева, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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