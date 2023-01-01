Экс-участник «Дома-2» Александр Гобозов рассказал о венчании с беременной женой

Звезда телестройки обвенчался со своей новоиспеченной супругой Светланой Князевой. Фотографиями с таинства мужчина делился на странице в соцсетях.В апреле этого года Александр женился. Его женой стала юрист Светлана, которая сейчас находится в ожидании ребенка. Накануне будущие родители отправились в церковь, чтобы закрепить свой союз на небесах. Беременная супруга Гобозова надела бежевое платье и туфли в тон, а он сам облачился во все белое.«Ну вот и случился еще один из самых важных дней в нашей жизни. Теперь мы по-настоящему муж и жена», — рассказал Александр.На странице своего блога Светлана также поделилась впечатлениями после венчания. Женщина рассказала, что для нее это очень ответственный шаг в семейной жизни.«Три часа моих слез и несколько попыток потерять сознание. Будьте счастливы, любите и берегите своих близких», — высказалась она.Стоит отметить, что будущий малыш станет для Гобозова вторым ребенком. От предыдущего брака с коллегой по реалити Алианой Устиненко у мужчины есть 9-летний сын Роберт. У Светланы также есть сын от предыдущих отношений.