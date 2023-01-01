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Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV

Сегодня, 12:41
Известный нумеролог Марияна Анаэль объявила о запуске своей собственной авторской программы под названием "Вселенная Анаэль".

Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV
Премьера программы состоялась 30 июля на канале Europa Plus TV в 21:00 и по словам Анаэль, она долгое время мечтала стать экспертом на телевидении и поделилась, что ее мечты сбылись. В настоящее время она является приглашенным экспертом на четырех различных федеральных каналах - “ТВ-3”, “ТВ Центр”, “Россия1” и Europa Plus TV. Создание авторской передачи "Вселенная Анаэль" стало для нее еще одной ожидаемой реализацией цели.

Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV


Шоу "Вселенная Анаэль" позволит зрителям окунуться в мир нумерологии, где будут раскрываться тайны чисел и их влияния на нашу реальность. Марияна Анаэль обещает поделиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь зрителям понять, как мы можем влиять на свою жизнь и будущую судьбу с помощью чисел.

Нумеролог поблагодарила Europa Plus TV за возможность реализовать свои мечты и создать авторскую передачу, выразив признательность каналу за поддержку и доверие.

Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV

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Ключевые слова: Марияна Анаэль

Количество просмотров: 741
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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