Нумеролог Марияна Анаэль запустила собственное шоу "Вселенная Анаэль" на Europa Plus TV

Премьера программы состоялась 30 июля на канале Europa Plus TV в 21:00 и по словам Анаэль, она долгое время мечтала стать экспертом на телевидении и поделилась, что ее мечты сбылись. В настоящее время она является приглашенным экспертом на четырех различных федеральных каналах - “ТВ-3”, “ТВ Центр”, “Россия1” и Europa Plus TV. Создание авторской передачи "Вселенная Анаэль" стало для нее еще одной ожидаемой реализацией цели.Шоу "Вселенная Анаэль" позволит зрителям окунуться в мир нумерологии, где будут раскрываться тайны чисел и их влияния на нашу реальность. Марияна Анаэль обещает поделиться своими знаниями и опытом, чтобы помочь зрителям понять, как мы можем влиять на свою жизнь и будущую судьбу с помощью чисел.Нумеролог поблагодарила Europa Plus TV за возможность реализовать свои мечты и создать авторскую передачу, выразив признательность каналу за поддержку и доверие.