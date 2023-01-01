Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде, а также картин "Шоколад", "Скандальный дневник", "Отель «Мэриголд»" и многих других Джуди Денч почти потеряла зрение. Теперь она не может читать сценарии и вынуждена учить свои реплики для новых ролей на слух - в этом ей помогают друзья и коллеги. Диагноз макулодистрофия, или возрастная макулярная дегенерация, когда из-за болезни сетчатки глаза постепенно снижается центральное зрение, был поставлен актрисе почти десять лет назад. Болезнь мешает ей не только в работе, но в повседневной жизни - она даже не видит еду в собственной тарелке.Однако несмотря на преклонный возраст и свой диагноз, Денч не намерена покидать кино и уходить на вполне заслуженную пенсию. Всё наоборот - по словам актрисы, именно сейчас она старается работать даже больше, чем раньше. "Я невероятно боюсь скуки. Я буду работать так долго, сколько это будет возможным. Благо, у меня до сих пор отличная память" - говорит актриса. Впервые на экране звезда появилась в 1950-х годах, в её фильмографии на данный момент значится 133 фильма.