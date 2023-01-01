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Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения

Сегодня, 03:49
88-летняя британская актриса дала интервью изданию The Mirror.

Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения
Звезда фильмов о Джеймсе Бонде, а также картин "Шоколад", "Скандальный дневник", "Отель «Мэриголд»" и многих других Джуди Денч почти потеряла зрение. Теперь она не может читать сценарии и вынуждена учить свои реплики для новых ролей на слух - в этом ей помогают друзья и коллеги. Диагноз макулодистрофия, или возрастная макулярная дегенерация, когда из-за болезни сетчатки глаза постепенно снижается центральное зрение, был поставлен актрисе почти десять лет назад. Болезнь мешает ей не только в работе, но в повседневной жизни - она даже не видит еду в собственной тарелке.

Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения


Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения


Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения


Однако несмотря на преклонный возраст и свой диагноз, Денч не намерена покидать кино и уходить на вполне заслуженную пенсию. Всё наоборот - по словам актрисы, именно сейчас она старается работать даже больше, чем раньше. "Я невероятно боюсь скуки. Я буду работать так долго, сколько это будет возможным. Благо, у меня до сих пор отличная память" - говорит актриса. Впервые на экране звезда появилась в 1950-х годах, в её фильмографии на данный момент значится 133 фильма.

Джуди Денч призналась, что практически лишилась зрения

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Ключевые слова: Джуди Денч, natalinews

Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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