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Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети

Сегодня, 09:39
49-летняя актриса Ева Мендес и 42-летний Райан Гослинг вместе с 2011 года.

Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети
Возлюбленные являются одной из самых загадочных пар Голливуда. Они редко делятся с общественностью подробностями своей личной жизни. Именно это и стало причиной недавних обсуждений.

Дело в том, что поклонники знаменитой пары недовольны тем, что они практически ничего не выкладывают в Сети и не рассказывают о том, что происходит в их семье. Несколько дней назад Ева решила ответить одному из фолловеров на эту претензию.

Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети


«Я делаю мало публикаций, потому что хочу больше времени проводить со своей семьей. Мои дети нуждаются во мне, а соцсети занимает слишком много времени», — призналась актриса.

Мендес также добавила, что ей сложно совмещать заботу о семье с бесконечными постами в социальных сетях.

Напомним, Ева и Райан познакомились на съемках фильма «Место под соснами».

Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети


У возлюбленных две дочери — 8-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада.

← Гарри Стайлс засветил новое тату с име...

Ключевые слова: Ева Мендес, Райан Гослинг, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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