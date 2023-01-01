Жена Райана Гослинга Ева Мендес столкнулась с критикой в Сети

Возлюбленные являются одной из самых загадочных пар Голливуда. Они редко делятся с общественностью подробностями своей личной жизни. Именно это и стало причиной недавних обсуждений.Дело в том, что поклонники знаменитой пары недовольны тем, что они практически ничего не выкладывают в Сети и не рассказывают о том, что происходит в их семье. Несколько дней назад Ева решила ответить одному из фолловеров на эту претензию.«Я делаю мало публикаций, потому что хочу больше времени проводить со своей семьей. Мои дети нуждаются во мне, а соцсети занимает слишком много времени», — призналась актриса.Мендес также добавила, что ей сложно совмещать заботу о семье с бесконечными постами в социальных сетях.Напомним, Ева и Райан познакомились на съемках фильма «Место под соснами».У возлюбленных две дочери — 8-летняя Эсмеральда и 7-летняя Амада.