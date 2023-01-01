Дэвид Бекхэм стал «моделью» для своей 12-летней дочери Харпер

В свои юные года звездная наследница уже занимается освоением искусства визажа. Недавно девочка попросила отца побыть «моделью» для практики.Футболист поделился на странице своего блога забавными кадрами, на которых запечатлел, как Харпер старательно наносит ему макияж. Дочь Дэвида выглядела весьма сосредоточенной, держа в руках кисточку. Бекхэм тоже выглядел спокойно, дав девочке полную свободу самовыражения.«Похоже, папочке не помешает немного пудры и контуринга, что бы это ни значило (в любом случае, после я выглядел как никогда хорошо). Мой маленький визажист!» — подписал он кадры.Напомним, Виктория Бекхэм владеет собственным косметическим брендом с 2019 года, поэтому Харпер с удовольствием помогает ей тестировать продукты.