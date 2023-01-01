Дэвид Бекхэм стал «моделью» для своей 12-летней дочери Харпер

Футболист поделился на странице своего блога забавными кадрами, на которых запечатлел, как Харпер старательно наносит ему макияж. Дочь Дэвида выглядела весьма сосредоточенной, держа в руках кисточку. Бекхэм тоже выглядел спокойно, дав девочке полную свободу самовыражения.
«Похоже, папочке не помешает немного пудры и контуринга, что бы это ни значило (в любом случае, после я выглядел как никогда хорошо). Мой маленький визажист!» — подписал он кадры.
Напомним, Виктория Бекхэм владеет собственным косметическим брендом с 2019 года, поэтому Харпер с удовольствием помогает ей тестировать продукты.