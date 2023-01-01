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Телеведущая Ксения Бородина навестила отчима, который живет в Италии

Сегодня, 13:53
Ксения Бородина вместе с дочерьми прилетела в Италию.

Телеведущая Ксения Бородина навестила отчима, который живет в Италии
Во время своего путешествия звезда реалити «Дом-2» навестила отчима Дженни, который воспитывал ее с пяти лет. Несмотря на то, что мужчина находится в разводе с ее мамой, телеведущей удалось сохранить теплые отношения с ним.

Несколько дней назад Бородина поделилась с подписчиками своего блога кадрами, на которых запечатлела Дженни вместе с дочками: Марусей и Теоной. Ксения рассказала, что отчим, практически не изменившийся с момента их последней встречи, работает архитектором.

Телеведущая Ксения Бородина навестила отчима, который живет в Италии


«Это мой любимый отчим. Мой красивый отчим, он не меняется. Ощущение, что ему до сих пор 41 год. У Дженни такой классный офис, здесь все работы, которые он делал на Капри. Дженни — архитектор. Очень любила прибегать к нему в офис, потому что всегда было много фломастеров и еще шредер», — написала звезда.

Стоит отметить, что родной отец Бородиной - Ким Амоев ушел из жизни в 2018 году. Ранее она говорила, что до сих пор обижена за то, что его не было рядом.

Телеведущая Ксения Бородина навестила отчима, который живет в Италии

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Ключевые слова: Ксения Бородина, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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