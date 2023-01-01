Умерла Ирина Мирошниченко

В воскресенье она попала в больницу в тяжелом состоянии. За неделю до этого она заразилась гриппом. Вначале актриса предпочла лечиться дома, но после того, как она потеряла сознание, ее близкие обратились к врачам. Медики диагностировали поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Все это время она находилась по ИВЛ в палате реанимации, к сожалению, старания врачей не помогли, и звезда кино ушла из жизни.