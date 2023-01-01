В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Все это время она находилась по ИВЛ в палате реанимации, к сожалению, старания врачей не помогли, и звезда кино ушла из жизни.
Умерла Ирина Мирошниченко
Сегодня, 14:37
Сегодня на 82-ом году жизни скончалась народная артистка России Ирина Мирошниченко.
В воскресенье она попала в больницу в тяжелом состоянии. За неделю до этого она заразилась гриппом. Вначале актриса предпочла лечиться дома, но после того, как она потеряла сознание, ее близкие обратились к врачам. Медики диагностировали поражение клапана сердца и осложнения: пневмонию, тромбоз, сепсис и фибрилляцию.
В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Все это время она находилась по ИВЛ в палате реанимации, к сожалению, старания врачей не помогли, и звезда кино ушла из жизни.
В больнице Мирошниченко пережила остановку сердца. Все это время она находилась по ИВЛ в палате реанимации, к сожалению, старания врачей не помогли, и звезда кино ушла из жизни.
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Ключевые слова: Ирина Мирошниченко, julianews
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Количество просмотров: 1 352
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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Умерла Ирина Мирошниченко Сегодня на 82-ом году жизни скончалась народная артистка России Ирина Мирошниченко.
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