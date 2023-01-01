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Экс-жена Марата Башарова выложила фото повзрослевшего сына от актера

Сегодня, 13:17
Экс-супруга известного ведущего и актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова опубликовала редкое фото.

Экс-жена Марата Башарова выложила фото повзрослевшего сына от актера
На странице своего блога 36-летняя женщина поделилась снимком с подросшим наследником от телезвезды.

Сын Марсель появился на свет 28 июля 2016 года. Несколько дней назад мальчику исполнилось 7 лет. В честь праздника Елизавета трогательно обратилась к своему ребенку, отметив, что он невероятно быстро растет.

Экс-жена Марата Башарова выложила фото повзрослевшего сына от актера


«Ты все еще моя вселенная, мой океан и мое большое солнце, но иногда жгучее и с проливными дождями. Но это жизнь, ты растешь, меняешься, и я вместе с тобой. Как можно меньше острых углов и разочарований. Пусть на пути будет как можно больше теплых и открытых людей. Будь счастлив и здоров. Я всегда с тобой и за тебя. Люблю бесконечно», — написала она.

Брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой продлился недолго.

Экс-жена Марата Башарова выложила фото повзрослевшего сына от актера


Семейная идиллия закончилась после того, как актер, по слухам, поднял на жену руку. Женщина тогда попала в больницу с травмой носа, а затем с проблемой с рукой. В марте 2019 года пара развелась после двух с половиной лет отношений.

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Ключевые слова: Елизавета Шевыркова, Марат Башаров, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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