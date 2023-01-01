Анна Седокова поделилась откровениями об интимной жизни с мужем-баскетболистом

Певица рассказала об этом на еженедельном шоу Павла Воли.Экс-солистка «ВИА Гры» ранее признавалась, что их горизонтальные отношения могут длиться как два часа, так и весь день. Правда, тогда она не стала уточнять, что именно они делают в постели. Павел Воля решил поподробнее узнать у Анны, чем же они занимаются столько времени.По словам Седоковой, они с Янисом выделают время для интима, да и происходит это не каждый день. Именно поэтому 10 минут им не достаточно.«Знаешь, от чего зависит удовольствие женщины? От расслабления! Если ты сумел женщину расслабить перед этим, чтобы она прекратила переживать, думать о всякой ерунде. А на это на всё нужно время – вот тебе и два часа. Ну и прелюдия», - поделилась певица в студии шоу.Анна добавила, что иногда ей самой хватает и 15 минут, а вот ее ненасытному мужу - нет. По словам певицы, в отношениях со спортсменом ей не приходится имитировать оргазм.