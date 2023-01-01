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Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи

Сегодня, 12:21
Несколько лет назад Гарик Харламов развелся с Кристиной Асмус.

Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи
Актриса подарила комику дочь Настю, которой 5 января исполнилось 9 лет. Обычно девочка живет со своей мамой, но шоумен не забывает навещать наследницу.

Некоторое время назад звездная дочка отдыхала вместе с мамой в Турции. А теперь, вероятно, пришла очередь отца отвезти малышку на курорт в Сочи, куда они отправились вместе с матерью комика Натальей Юрьевной. Именно женщина на странице своего блога поделилась свежими снимками Гарика с Настей.

В кадре отец и дочь позировали на летней веранде кафе.

Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи


«Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе. Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка», — написала Наталья.

Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи


Поклонники в комментариях умилились семейному фото и пожелали всем хорошего отдыха. Стоит отметить, что и Кристина Асмус не проигнорировала снимок, поставив ему лайк.

← Актриса Екатерина Климова поделилась ...

Ключевые слова: Гарик Харламов, Кристина Асмус, olganews

Количество просмотров: 1 079
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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