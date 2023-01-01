Мама Гарика Харламова опубликовала фото юмориста с дочерью Настей на отдыхе в Сочи

Некоторое время назад звездная дочка отдыхала вместе с мамой в Турции. А теперь, вероятно, пришла очередь отца отвезти малышку на курорт в Сочи, куда они отправились вместе с матерью комика Натальей Юрьевной. Именно женщина на странице своего блога поделилась свежими снимками Гарика с Настей.
В кадре отец и дочь позировали на летней веранде кафе.
«Море, август, семья, радость, веселье и кайф вместе. Что может быть лучше? И как повзрослела наша Настюшка», — написала Наталья.
Поклонники в комментариях умилились семейному фото и пожелали всем хорошего отдыха. Стоит отметить, что и Кристина Асмус не проигнорировала снимок, поставив ему лайк.