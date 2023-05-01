Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки

Недавно Стас и Инна вернулись в столицу после отпуска. А накануне в личном блоге обладательницы титула «Мисс Кировоград-1990» появилось новое фото с сыном и внучкой. В кадре Андрей позировал с малышкой на руках. Лицо Эмилии Петры по-прежнему скрыто смайлом, но что-то можно разглядеть.
«Папа. Наше счастье», — написала Инна под снимком.
Далее Михайлова обнародовала фото Стаса с их общей 10-летней дочкой Машей.
«Папин хвостик», — подписала женщина этот кадр.
Фолловеры жены артиста пришли в восторг от новых семейных снимков и написали множество приятных комментариев, отметив сходство Марии со своей мамой Инной.
Напомним, внучка Михайловых появилась на свет за границей. Андрей и его супруга Кэти Гавелас сейчас проживают в Лондоне.