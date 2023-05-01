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Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки

Сегодня, 10:18
В мае этого года в семье эстрадного исполнителя Стаса Михайлова произошло радостное событие.

Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки
Приемный сын артиста от супруги Инны впервые стал отцом. У Андрея Канчельскиса родилась дочка, которую красиво назвали Эмилия Петра.

Недавно Стас и Инна вернулись в столицу после отпуска. А накануне в личном блоге обладательницы титула «Мисс Кировоград-1990» появилось новое фото с сыном и внучкой. В кадре Андрей позировал с малышкой на руках. Лицо Эмилии Петры по-прежнему скрыто смайлом, но что-то можно разглядеть.

Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки


«Папа. Наше счастье», — написала Инна под снимком.

Далее Михайлова обнародовала фото Стаса с их общей 10-летней дочкой Машей.

Супруга Стаса Михайлова Инна показала трогательное фото двухмесячной внучки


«Папин хвостик», — подписала женщина этот кадр.

Фолловеры жены артиста пришли в восторг от новых семейных снимков и написали множество приятных комментариев, отметив сходство Марии со своей мамой Инной.

Напомним, внучка Михайловых появилась на свет за границей. Андрей и его супруга Кэти Гавелас сейчас проживают в Лондоне.

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Ключевые слова: Инна Михайлова, Андрей Канчельскис, Стас Михайлов, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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