39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин

В беседе с журналистами издания Леди Mail.ru певец заявил, что поставил личную жизнь на паузу.Артист признался, что устал от повышенного внимания к своей персоне и хочет больше времени уделять себе. Шаляпин, славящийся своей любовью к женщинам, на данный момент не планирует открывать свое сердце для новой любви.«На данный момент меня не интересуют никакие – ни постарше, ни помоложе. Я в отпуске от любовных приключений. Не знаю, надолго ли, но сейчас, кроме тишины в доме, покоя и душевного равновесия, мне ничего не надо», — поделился он.Напомним, певца Прохора Шаляпина стали активно обсуждать после его свадьбы с Ларисой Копенкиной. Женщине на тот момент было 57 лет, в то время как артисту всего 30. Далее он отправился в ЗАГС с Татьяной-Клаудией Дэвис, которая была старше на девять лет. Канадская миллионерша скончалась через полтора месяца после свадьбы из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Певец также состоял в отношениях с моделями Анной Калашниковой и Ольгой Сан.