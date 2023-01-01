Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды соцсетей Интервью Фотосессии

Добавить в закладки

39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин

Сегодня, 09:09
Финалист проекта «Фабрика звёзд-6» и любитель женщин постарше Прохор Шаляпин сделал откровенное признание.

39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин
В беседе с журналистами издания Леди Mail.ru певец заявил, что поставил личную жизнь на паузу.

Артист признался, что устал от повышенного внимания к своей персоне и хочет больше времени уделять себе. Шаляпин, славящийся своей любовью к женщинам, на данный момент не планирует открывать свое сердце для новой любви.

39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин


«На данный момент меня не интересуют никакие – ни постарше, ни помоложе. Я в отпуске от любовных приключений. Не знаю, надолго ли, но сейчас, кроме тишины в доме, покоя и душевного равновесия, мне ничего не надо», — поделился он.

39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин


Напомним, певца Прохора Шаляпина стали активно обсуждать после его свадьбы с Ларисой Копенкиной. Женщине на тот момент было 57 лет, в то время как артисту всего 30. Далее он отправился в ЗАГС с Татьяной-Клаудией Дэвис, которая была старше на девять лет. Канадская миллионерша скончалась через полтора месяца после свадьбы из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Певец также состоял в отношениях с моделями Анной Калашниковой и Ольгой Сан.

← Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова...

Ключевые слова: Прохор Шаляпин, olganews

Количество просмотров: 1 131
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Прохор Шаляпин рассказал о любви к своей умершей жене
Заставила: Прохор Шаляпин признался, что не по своей воле сделал пластическую операцию
Прохор Шаляпин снял люминиры с зубов
Прохор Шаляпин снова проводит отпуск вместе с Ларисой Копенкиной
Телеведущая Дана Борисова показала поклонникам результат двух перенесенных липосакций 47-летняя телеведущая Дана Борисова сейчас отдыхает в Турции.
23-летняя дочь Ларисы Гузеевой ответила на критику своей фигуры Ольга Бухарова часто подвергается критике.
Федор Белогай заявил, что обеспечивает Риту Дакоту Рита Дакота и Федор Белогай состоят в отношениях уже около трех лет.
39-летний Прохор Шаляпин решил отказаться от женщин Финалист проекта «Фабрика звёзд-6» и любитель женщин постарше Прохор Шаляпин сделал откровенное признание.
Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры 27-летняя Анастасия Решетова любит ухаживать за собой.
Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судебные разбирательства Анджелина Джоли и Брэд Питт объявили о своем расставании в 2016 году.
Лада Дэнс вышла на связь в поклонниками после ДТП Лада Дэнс, попавшая в прошлую субботу в аварию, сейчас находится в больнице.
Анна Хилькевич потратила миллион рублей на праздник для дочери Анна Хилькевич и Артур Волков воспитывают двоих дочерей.
Владимир Фриске рассказал, почему не судится с Дмитрием Шепелевым за право видеть внука Отец Жанны Фриске вот уже много лет не видел своего внука.
Рита Дакота рассказала, что ей испортили праздник Несколько дней назад Рита Дакота и Федор Белогай обвенчались в Грузии.
© 2004-2023 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.