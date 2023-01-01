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Федор Белогай заявил, что обеспечивает Риту Дакоту

Сегодня, 10:49
Рита Дакота и Федор Белогай состоят в отношениях уже около трех лет.

Федор Белогай заявил, что обеспечивает Риту Дакоту
Поклонники певицы изначально скептически отнеслись к ее бойфренду, подозревая его в корыстных намерениях. Влюбленные уже успели пожениться, но некоторые до сих пор думают, что Белогай живет за счет Дакоты. Ведь он занимается весьма сомнительной деятельностью - учит медитировать и пить кипяток. Но сегодня Федор заявил, что он зарабатывает больше своей жены.

Федор Белогай заявил, что обеспечивает Риту Дакоту


"Сейчас я полностью нас обеспечиваю, она продолжает писать песни и не отказалась от музыки. Женщина меня заряжает своей верой в меня, своими желаниями, красотой, творчеством. А я это все заземляю и превращаю в бабки, приношу их к ее ногам, она от этого радуется еще больше. Хочет — работает, хочет — не работает. Это ее выбор", - заявил Белогай.

Федор Белогай заявил, что обеспечивает Риту Дакоту


Кстати, какое-то время назад появились слухи о том, что деятельностью Федора заинтересовалась налоговая, но была ли проверка, пока неизвестно.

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Ключевые слова: Рита Дакота, Федор Белогай, julianews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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