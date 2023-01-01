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Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры

Сегодня, 08:33
27-летняя Анастасия Решетова любит ухаживать за собой.

Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры
«Первая вице-мисс Россия-2014» активно ведет блог в социальных сетях и часто делится с подписчиками результатами своих преображений.

В последнее время девушка значительно похудела, и на данный момент ее вес составляет 58 кг при росте 178 см. И пока некоторые поклонники оставляют под свежими фото Анастасии приятные комплименты, другие выражают недовольство из-за ее чрезмерной худобы. Несколько дней назад Решетова решила ответить хейтерам, объяснив, что выпирающие кости являются особенностью ее тела.

Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры


«Когда мне пишут: "Боже, что с тобой?! Почему так похудела? Где формы?", вы поймите, что формы – это мое неотъемлемое. Можно быть стройной, но при этом не быть худой! Также многое зависит от одежды и ракурса», — сказала Анастасия.

Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры


Фолловеры все равно переживают за экс-возлюбленную Тимати и даже считают, что это как-то связано с расставанием с рэпером: «Почему после расставания с Тимуром они начинают болеть чрезмерной худобой?», «Настя, не худей как Алёна», «Была такая красивая, аппетитная, куда всё делось, совсем не идёт худоба».

Напомним, Анастасия Решетова и Тимати (Тимур Юнусов) были в отношениях шесть лет. В СМИ неоднократно появлялись слухи о скорой свадьбе, однако вскоре после рождения общего сына Ратмира в 2019 году пара рассталась.

Экс-девушка Тимати Анастасия Решетова ответила на критику своей фигуры

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Ключевые слова: Анастасия Решетова, Тимати, olganews

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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