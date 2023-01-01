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Ольга Серябкина поделилась новыми пляжными фото из поездки в Турцию

Вчера, 13:41
38-летняя экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина сейчас находится в Турции.

Ольга Серябкина поделилась новыми пляжными фото из поездки в Турцию
На странице в своих социальных сетях певица активно делится с поклонниками фотографиями из путешествия.

Так, на размещенных в Telegram-канале снимках, артистка позирует в комплекте черного цвета, который состоял из верха от купальника, шелковых шортиков и накидки. Свой образ Ольга дополнила солнцезащитными очками.

Ольга Серябкина поделилась новыми пляжными фото из поездки в Турцию


«Сегодня у меня гастроли в Турции. Планирую проводить как можно больше времени на солнце», — написала она.

В подборке фотографий Серябкиной также был кадр, для которого она зашла в воду по колено.

Ольга Серябкина поделилась новыми пляжными фото из поездки в Турцию


Поклонники певицы высоко оценили ее внешний вид и поспешили оставить под снимками множество приятных комментариев. Некоторые пожелали Ольге отлично провести время, даже несмотря на рабочую занятость.

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Ключевые слова: Ольга Серябкина, olganews

Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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