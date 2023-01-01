Ольга Серябкина поделилась новыми пляжными фото из поездки в Турцию

Так, на размещенных в Telegram-канале снимках, артистка позирует в комплекте черного цвета, который состоял из верха от купальника, шелковых шортиков и накидки. Свой образ Ольга дополнила солнцезащитными очками.
«Сегодня у меня гастроли в Турции. Планирую проводить как можно больше времени на солнце», — написала она.
В подборке фотографий Серябкиной также был кадр, для которого она зашла в воду по колено.
Поклонники певицы высоко оценили ее внешний вид и поспешили оставить под снимками множество приятных комментариев. Некоторые пожелали Ольге отлично провести время, даже несмотря на рабочую занятость.