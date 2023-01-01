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Иван Жидков назвал причину, по которой его 13-летняя дочь съехала от матери Татьяны Арнтгольц

Вчера, 14:25
У некогда возлюбленных Татьяны Арнтгольц и Ивана Жидкова есть общая дочь Мария, которой сейчас уже 13 лет.

Иван Жидков назвал причину, по которой его 13-летняя дочь съехала от матери Татьяны Арнтгольц
Недавно стало известно, что проживающая с мамой девочка переехала к своему отцу, который и сообщил это в беседе с журналистами «Экспресс-газеты».

По словам Ивана, такой поступок дочери вполне можно объяснить новым этапом в ее становлении.

«Сама так решила — переходный возраст. О всех ее любовях, молодых людях выслушиваю. И если ей это надо, что-то по-дружески советую», — рассказал Жидков.

Иван Жидков назвал причину, по которой его 13-летняя дочь съехала от матери Татьяны Арнтгольц


Он также подчеркнул, что дочка нашла общий язык с его новой избранницей - Марией. Возможно, причина дружбы между ними кроется в небольшой разнице в возрасте - всего 9 лет.

Напомним, Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков поженились в 2008 году, а уже через год на свет появилась их общая дочь Маша. В 2013 году пара рассталась. Сейчас актриса счастлива в браке со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым. У артистов подрастает общий сын Данила, который родился в 2021 году.

Иван Жидков назвал причину, по которой его 13-летняя дочь съехала от матери Татьяны Арнтгольц

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Ключевые слова: Иван Жидков, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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