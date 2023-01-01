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Анастасию Волочкову раскритиковали за посещение храма в неуместном наряде

Вчера, 13:07
Скандально известная балерина Анастасия Волочкова снова в эпицентре обсуждений.

Анастасию Волочкову раскритиковали за посещение храма в неуместном наряде
Звезда сцены опять попала в неловкое положение из-за наряда, который она выбрала для похода в церковь.

Ранее экс-прима Большого театра признавалась, что иногда посещает расположенный рядом с ее загородным домом Никольский храм. Несколько дней назад Волочкова снова решила туда наведаться, опубликовав в качестве подтверждения фото.

Анастасию Волочкову раскритиковали за посещение храма в неуместном наряде


«Помолилась о счастье всех нас», — написала Анастасия.

Однако поклонники не спешили радоваться. Все внимание привлек наряд балерины, который, по мнению большинства, не соответствовал месту, куда отправилась Волочкова: «В таком виде в церковь?! Вы точно верующая?», «В шубе, в вечернем платье и в босоножках для профессионального стриптиза», «Черный лифчик ненавязчиво демонстрирует православное декольте», «С голыми ногами только и ходить в храм... как стыдно».

Анастасию Волочкову раскритиковали за посещение храма в неуместном наряде


Однако Анастасия пока никак не отреагировала на массовую критику ее образа.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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