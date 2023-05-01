Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов

Недавно новоиспеченные родители отдохнули на Мальдивах. В долгожданный отпуск они отправились вместе с маленьким сыном, детьми Прилучного от брака с Агатой Муцениеце — Тимофеем и Мией, а также с матерью актера Любовью Юрьевной.
Ранее Зепюр признавалась, что хочет поскорее вернуть свои прежние формы. Именно поэтому актриса регулярно посещает спортивный зал, а иногда компанию ей составляет супруг, который внимательно следит за тем, как качественно его жена выполняет упражнения. И вот, кажется, Брутян готова похвалиться результатами. Накануне в своем блоге звезда сериала «В клетке» показала тренировку и рассказала о похудении.
«После родов сбросила 8 килограммов. Осталось еще 5. Верю в себя!» — призналась Зепюр.
Фолловеры актрисы восхитились тем, как хорошо выглядит молодая мама. Многие отметили, что девушка достаточно быстро восстановилась после недавних родов.