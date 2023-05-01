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Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов

Вчера, 13:35
В апреле этого года 27-летняя актриса Зепюр Брутян впервые стала мамой.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов
Вместе с мужем Павлом Прилучным они выбрали для малыша красивое имя - Микаэль.

Недавно новоиспеченные родители отдохнули на Мальдивах. В долгожданный отпуск они отправились вместе с маленьким сыном, детьми Прилучного от брака с Агатой Муцениеце — Тимофеем и Мией, а также с матерью актера Любовью Юрьевной.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов


Ранее Зепюр признавалась, что хочет поскорее вернуть свои прежние формы. Именно поэтому актриса регулярно посещает спортивный зал, а иногда компанию ей составляет супруг, который внимательно следит за тем, как качественно его жена выполняет упражнения. И вот, кажется, Брутян готова похвалиться результатами. Накануне в своем блоге звезда сериала «В клетке» показала тренировку и рассказала о похудении.

Жена Павла Прилучного Зепюр Брутян похвасталась результатом похудения после родов


«После родов сбросила 8 килограммов. Осталось еще 5. Верю в себя!» — призналась Зепюр.

Фолловеры актрисы восхитились тем, как хорошо выглядит молодая мама. Многие отметили, что девушка достаточно быстро восстановилась после недавних родов.

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Ключевые слова: Зепюр Брутян, Павел Прилучный, olganews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальные сети

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