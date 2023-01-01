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Дмитрий Тарасов пожаловался на то, что многие от него отвернулись после развода с Ольгой Бузовой

Вчера, 15:47
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись еще в 2016-ом году, но до сих пор вспоминают друг друга.

Дмитрий Тарасов пожаловался на то, что многие от него отвернулись после развода с Ольгой Бузовой
Футболист, по чьей инициативе произошло расставание, нередко первым затрагивает бывшую, а она обвиняет его в хайпе на ее имени. Вот теперь Тарасов в беседе со своим другом T-Killah сообщил, что после развода от него отвернулось много людей, а рэпер остался на его стороне.

Дмитрий Тарасов пожаловался на то, что многие от него отвернулись после развода с Ольгой Бузовой


"По мне, тебе было бы выгоднее двигаться в общем направлении. Многие об этом говорили. Почему ты выбрал меня, хотя от меня отвернулось очень много людей, знакомых, друзей?" - спросил Тарасов.

Дмитрий Тарасов пожаловался на то, что многие от него отвернулись после развода с Ольгой Бузовой


T-Killah же ответил, что никогда не дружил ради выгоды, но в нынешнем возрасте, нашел бы слова для обоих супругов и помог им расстаться мирно.

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Ключевые слова: julianews, Дмитрий Тарасов

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Социальная сеть

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