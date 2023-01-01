Дмитрий Тарасов пожаловался на то, что многие от него отвернулись после развода с Ольгой Бузовой

Футболист, по чьей инициативе произошло расставание, нередко первым затрагивает бывшую, а она обвиняет его в хайпе на ее имени. Вот теперь Тарасов в беседе со своим другом T-Killah сообщил, что после развода от него отвернулось много людей, а рэпер остался на его стороне.
"По мне, тебе было бы выгоднее двигаться в общем направлении. Многие об этом говорили. Почему ты выбрал меня, хотя от меня отвернулось очень много людей, знакомых, друзей?" - спросил Тарасов.
T-Killah же ответил, что никогда не дружил ради выгоды, но в нынешнем возрасте, нашел бы слова для обоих супругов и помог им расстаться мирно.
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, Дмитрий Тарасов
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Автор: zvezdi.ru
Автор фото: Социальная сеть
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