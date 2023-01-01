А сегодня стало известно, что 37-летняя Эшли стала мамой. При чем произошло это еще несколько месяцев назад. Свою беременность и появление ребенка на свет ей тоже удалось скрыть от публики. Западные СМИ сообщают, что Олсен родила сына, который получил имя Отто. Теперь она счастлива и наслаждается новым этапом жизни.
Эшли Олсен стала мамой
Вчера, 15:45
В декабре 2022 года Эшли Олсен вышла замуж за художника Луи Эйснера.
Актриса неохотно рассказывает о своей личной жизни. Как оказалось, влюбленные обручились еще в 2019-ом, но впервые вышли в свет только спустя два года после этого.
А сегодня стало известно, что 37-летняя Эшли стала мамой. При чем произошло это еще несколько месяцев назад. Свою беременность и появление ребенка на свет ей тоже удалось скрыть от публики. Западные СМИ сообщают, что Олсен родила сына, который получил имя Отто. Теперь она счастлива и наслаждается новым этапом жизни.
А сегодня стало известно, что 37-летняя Эшли стала мамой. При чем произошло это еще несколько месяцев назад. Свою беременность и появление ребенка на свет ей тоже удалось скрыть от публики. Западные СМИ сообщают, что Олсен родила сына, который получил имя Отто. Теперь она счастлива и наслаждается новым этапом жизни.
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Ключевые слова: julianews, Эшли Олсен
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Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: Социальная сеть
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Автор фото: Социальная сеть
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