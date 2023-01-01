Мать Тимати поделилась архивными фото с сыном в честь его 40-летия

В честь праздника мама артиста Симона Юнусова выложила на своей странице в социальных сетях архивные фото с сыном и поделилась трогательной историей о его первых днях жизни.На снимке в блоге звездной матери Тимати запечатлен еще совсем малышом. По словам Симоны, она каждый год в подробностях вспоминает и переживает тот радостный день.«Я с удивлением смотрю на этого бородатого мужчину, а вижу смуглого черноглазого малыша с хитрющим взглядом, в красной шапке с помпоном, которую ему связал мой папа. Я снова вижу себя в роддоме, перечитывающую стихи, которые передал папа и записку от мужа. Я плачу от счастья, что оправдала их надежды», — рассказала женщина.Юнусова призналась, что изначально врачи говорили, что у нее будет дочка. Однако она до последнего в это не верила и чувствовала, что внутри нее развивается мальчик.«Я превратилась в мать-волчицу, которая рычит, если к её ребенку кто- то приближается. Как же его любил мой папа, это был первый мальчишка в нашей семье!» — отметила Симона.Мама рэпера не скрывает, что в их жизни происходило «много разного», но она с радостью повторила бы этот опыт. В заключении Симона пообещала сыну продолжать быть для него опорой.